Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagmittag gesucht

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 86,15 EUR.

Um 11:45 Uhr konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 86,15 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 86,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 86,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.420 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,75 EUR) erklomm das Papier am 14.03.2024. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 30,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 15,73 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 106,38 EUR an.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 289,77 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 09.08.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,79 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

