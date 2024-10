Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gibt am Nachmittag deutlich nach

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 5,4 Prozent auf 62,20 EUR nach.

Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 5,4 Prozent auf 62,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 60,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,15 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 151.877 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei 123,75 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 98,95 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,60 EUR am 13.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 12,22 Prozent Luft nach unten.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,916 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carl Zeiss Meditec ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.12.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 05.12.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,87 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

