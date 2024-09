Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Notierung im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 59,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:40 Uhr stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 59,90 EUR. In der Spitze gewann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 60,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,75 EUR. Zuletzt wechselten 22.799 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 123,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 51,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.09.2024 bei 54,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,85 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,892 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 70,50 EUR.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Carl Zeiss Meditec wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.12.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 05.12.2025 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 1,93 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Gewinne in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im MDAX

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX mittags in Rot