Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 62,65 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 62,65 EUR ab. Im Tief verlor die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 62,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.726 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 97,53 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2024 bei 59,05 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 5,75 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,893 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 71,63 EUR.

Am 09.12.2016 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2016 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.12.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 05.12.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 1,94 EUR im Jahr 2024 aus.

