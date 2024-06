Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Mittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 67,85 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 67,85 EUR zu. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 68,40 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 115.476 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,75 EUR) erklomm das Papier am 14.03.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 82,39 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.06.2024 bei 62,30 EUR. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 8,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,936 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 84,38 EUR an.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR im Vergleich zu 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 06.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,18 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Gewinne in Frankfurt: TecDAX steigt zum Handelsende

Freundlicher Handel: TecDAX präsentiert sich nachmittags fester