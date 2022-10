Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gibt am Mittag nach

Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 121,15 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 120,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 120,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.486 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 191,05 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,59 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 101,75 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 19,07 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 163,67 EUR angegeben.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,01 EUR gegenüber 0,61 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 445,23 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 398,46 EUR erwirtschaftet worden.

Am 09.12.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 08.12.2023 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,81 EUR je Aktie belaufen.

