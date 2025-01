Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag im Plus

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 57,10 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 57,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 57,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 57,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 38.313 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Bei 123,75 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 53,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 28,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,698 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 57,81 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2025 terminiert. Am 06.02.2026 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,03 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

