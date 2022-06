CompuGroup Medical-Aktie beendet Handel tiefrot: CompuGroup Medical baut Unternehmensleitung um - Vorstandschef geht

Aktien in diesem Artikel

Beim Softwareanbieter CompuGroup Medical muss der mit hohen Ambitionen gestartete Ex- Telekom -Vorstand Dirk Wössner nach eineinhalb Jahren an der Spitze wieder gehen. Der Vertrag mit ihm werde im gegenseitigen Einvernehmen zum 30. Juni beendet, teilte das Unternehmen am späten Donnerstagabend in Koblenz mit. Hintergrund seien "unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der langfristigen Strategie". Wössner hatte das Amt erst Anfang vergangenen Jahres als Nachfolger des Unternehmensgründers Frank Gotthardt angetreten.

Gotthardt kontrolliert zusammen mit seiner Familie immer noch einen Großteil der Anteile des Unternehmens. Er ist zudem Vorsitzender des Verwaltungsrats der CompuGroup Medical Management SE. Diese ist wiederum die persönlich haftende Gesellschafterin der börsennotierten CompuGroup Medical SE & Co. KGaA. Die CompuGroup-Aktie verlor im XETRA-Geschäft letztendlich 3,93 Prozent auf 49,86 Euro. !-- sh_cad_2

Der Wert des Papiers ist seit dem Amtsantritt Wössners stark gefallen, auch wenn Analysten ihm zugetraut hatten, die großen Fußstapfen Gotthardts auszufüllen. Seit dem Rekordhoch von 85,40 Euro im Herbst 2020 büßte das Papier rund 40 Prozent ein und damit deutlich mehr als andere Softwaretitel. Der Börsenwert fiel unter die Marke von drei Milliarden Euro und die Aktie stieg deshalb im März aus dem MDAX in den SDAX ab.

Es wurde kein direkter Nachfolger Wössners als Vorstandschef ernannt - stattdessen baut das Unternehmen die Spitze um, die das operative Geschäft verantwortet. Finanzvorstand Michael Rauch werde zum Sprecher der geschäftsführenden Direktoren ernannt und erhalte in dieser Funktion als primus inter pares einen Sitz im Verwaltungsrat der CompuGroup Medical Management. Zudem werde die Zahl der geschäftsführenden Direktoren von sieben auf fünf reduziert. Diese sollten durch die neue Struktur mehr Eigenverantwortung erhalten.

Analyst Gregory Ramirez vom Investmenthaus Bryan, Garnier & Co sieht in dem Umbau der Konzernspitze keinen Grund zur Sorge und bekräftige in einer Studie vom Freitag seine Kaufempfehlung für die Aktien. Die Veränderungen dürften keine Auswirkungen auf die Strategie des Unternehmens haben, deren Fokus auf Wachstum durch die Digitalisierung des Gesundheitssektors liege, erklärte der Experte.

