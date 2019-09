Prognose zurückgenommen: Singulus mit Umsatz- und Gewinnwarnung - Aktie bricht ein

Der chinesische Staatskonzern CNBM habe Singulus Technologies darüber informiert, dass die Unterzeichnung der Verträge über den weiteren Kapazitätsausbau von bestimmten Dünnschichtsolarmodulen "voraussichtlich" erst im vierten Quartal erfolgen soll, teilte das Unternehmen am Sonntag in Kahl am Main mit. Die Singulus-Aktie gab am Montag im frühen Handel um mehr als 6 Prozent nach. Zum Handelsschluss stand sie immer noch 5,16 Prozent im Minus bei 5,15 Euro. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie damit mehr als 44 Prozent an Wert eingebüßt.

Die Anzahlung werde mit der zu erwartenden Unterzeichnung der Verträge zwar fällig und es sei auch von einer zügigen Realisierung des anschließenden Projektes sowie einem weiteren planmäßigen Ausbau der Solarmodulfabriken in China auszugehen, hieß es laut Mitteilung weiter. Trotzdem würden die jüngsten Auftragsverzögerungen dazu führen, dass die für das Geschäftsjahr 2019 angepeilten Ziele nicht mehr erreicht werden können.

Singulus hatte zuvor eine weitere Steigerung der Umsatzerlöse und Ergebniskennzahlen (Ebit) im Vergleich zum vergangenen Geschäftsjahr in Aussicht gestellt, sich bei dieser Prognose aber stark auf die zu erwartenden Aufträge von CNBM gestützt. Auf neue Ziele legte sich das Unternehmen zunächst nicht fest.

KAHL AM MAIN (dpa-AFX)

