China gewährt Russen visafreien Urlaub auf Probe

02.09.25 12:46 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - Ab dem 15. September können Russen einfach mit einem Reisepass nach China einreisen, ohne sich wie bisher ein Visum kümmern zu müssen. Der visafreie Aufenthalt sei bis zu 30 Tage möglich, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das chinesische Außenministerium. Ein Vertreter des Ministeriums erklärte demnach, dass die Regelung für ein Jahr auf Probe gelte.

Bislang durften nur Russen mit diplomatischem oder Dienstausweis ohne Visum nach China reisen. Zudem gibt es eine bilaterale Vereinbarung über visafreie Gruppenfahrten.

Kremlchef Wladimir Putin weilt zurzeit zu einem viertägigen Staatsbesuch in Peking und wurde dabei auch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping empfangen. Beide Seiten lobten ihre guten Beziehungen überschwänglich. China gilt als wichtigster Unterstützer für Russland bei dessen Krieg gegen die Ukraine./bal/DP/jha