China: Stimmung in kleinen und mittleren Industriebetrieben deutlich besser

PEKING (dpa-AFX) - In China hat sich die Stimmung in den kleineren und mittleren Industriebetrieben im Juni infolge der Entspannung im Handelskonflikt zwischen China und den USA überraschend stark aufgehellt. Der vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobene Einkaufsmangerindex legte im Vergleich zum Vormonat um 2,1 Punkte auf 50,4 Zähler zu. Dies teilte Caixin am Dienstag in Peking mit. Experten hatten mit einem Anstieg gerechnet, aber nicht in dieser Höhe. Damit kletterte der Index wieder über die sogenannte Expansionsschwelle. Werte darüber deuten anziehende Geschäfte bei den befragten Unternehmen hin.

Der Caixin-Einkaufsmanagerindex fokussiert sich vor allem auf kleinere und mittlere sowie privat geführte Industrieunternehmen - anders als der staatlich ermittelte Indikator. Dieser konzentriert sich auf die großen und staatlich dominierten chinesischen Betriebe und wurde erst am Montag veröffentlicht. Im Juni zog dieser um 0,2 Punkte auf 49,7 Zähler an. Das war der zweite Anstieg in Folge. Dieser fiel zudem etwas stärker aus, als Experten erwartet hatten. Allerdings blieb der Wert damit unter der Expansionsschwelle./zb/mis