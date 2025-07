China und USA setzen Verhandlung über Zollkonflikt fort

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Im Zollkonflikt zwischen den USA und China treffen sich US-Finanzminister Scott Bessent und hochrangige chinesische Vertreter an diesem Montag und Dienstag in Stockholm. Dabei soll unter anderem über eine Verlängerung der aktuell noch bis zum 12. August geltenden Zoll-Pause verhandelt werden. Die chinesische Seite wird von Vizepremier He Lifeng angeführt.

Seit April hatten die USA Einfuhrzölle auf chinesische Waren in mehreren Schritten auf bis zu 145 Prozent erhöht. China reagierte mit Gegenzöllen von bis zu 125 Prozent und übte mit Exportkontrollen für strategisch wichtige Rohstoffe Druck aus. In Genf einigten sich beide Seiten im Mai auf eine 90-tägige Aussetzung der Zölle. Weitere Gespräche folgten im Juni in London.

Beide Seiten stehen auch jenseits der Zölle wirtschaftlich unter Spannung. China kritisiert unter anderem die US-Exportkontrollen für fortschrittliche Halbleiter und KI-Chips, die den Zugang chinesischer Unternehmen zu modernster Technologie erschweren. Die Vereinigten Staaten wiederum werfen Peking eine Beschränkung der Ausfuhren kritischer Rohstoffe vor./jpt/DP/he