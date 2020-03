China Unicom: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

China Unicom gab am 24.03.2020 die Zahlen für das am 31.12.2019 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 73,06 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71,17 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,090 CNY sowie einem Umsatz von 72,62 Milliarden CNY in Aussicht erwartet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,370 CNY beziffert, während im Vorjahr 0,330 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 290,52 Milliarden CNY, gegenüber 290,88 Milliarden CNY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 0,12 Prozent präsentiert.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,408 CNY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 291,08 Milliarden CNY gerechnet.

