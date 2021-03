Zahlen überzeugen

Zwar musste der Konzern pandemiebedingte Versicherungsschäden in Höhe von 1,3 Mrd. Euro schultern. Doch an anderen Stellen wie der Kfz-Versicherung fielen deutlich geringere Belastungen an als üblich. Das operative Ergebnis sank daher nur um neun Prozent auf 10,75 Mrd. Euro. Analysten hatten einen Rückgang auf 10,4 Mrd. Euro erwartet. "Bereinigt um die negativen Auswirkungen von Covid-19 lag unser operatives Ergebnis über den Rekordwerten des Vorjahres", konstatierte Finanzvorstand Giulio Terzariol. Vor allem aber der Ausblick kam am Parkett gut an. Der Konzern stellt für das laufende Jahr einen operativen Gewinn von elf bis 13 Mrd. Euro in Aussicht - im Mittel also etwa zwölf Mrd. Euro. Das wäre etwas mehr als im Rekordjahr 2019 (11,9 Mrd. Euro). Außerdem sollen die Aktionäre für 2020 wie angekündigt eine stabile Dividende von 9,60 Euro bekommen, obwohl der Nettogewinn nach Anteilen Dritter um 14 Prozent auf 6,8 Mrd. Euro schrumpfte. Die deutsche Finanzaufsicht Bafin habe der Ausschüttung in dieser Woche zugestimmt, sagte Konzernchef Oliver Bäte. Entsprechend positiv fielen auch die Analystenkommentare aus: Die Resultate des Versicherers seien angesichts der Herausforderungen durch die Pandemie beachtlich, schrieb etwa Volker Sack von der NordLB. Mit einem Dividendenvorschlag auf Vorjahresniveau sei zudem Dividendenkontinuität- und attraktivität gewahrt. Er sieht daher noch Luft nach oben bis 230 Euro (plus 11,5 Prozent). Wie man sogar etwas mehr verdienen kann und sich dabei zudem vor Rücksetzern von bis zu 27,3 Prozent schützt, zeigt ein Bonus Cap der Citi (ISIN DE000KE206Q2).