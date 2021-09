CMC Markets: DAX tut sich schwer - Auf die US-Verbraucher ist Verlass

DAX tut sich schwer - Auf die US-Verbraucher ist Verlass Wenn sich die Börse in Sachen Konjunktur auf etwas verlassen kann, dann auf die Konsumenten in den USA. Statt eines erwarteten Rückgangs um 0,8 Prozent stiegen die Einzelhandelsumsätze im August um 0,7 Prozent.



Der amerikanische Verbraucher ist nach einer kurzen Sommerpause zurück und gibt ordentlich Geld aus. Aufgrund der Lieferengpässe und damit verbundenen, teilweise langen Wartezeiten bei bestimmten Produkten wird schon heute zugegriffen, Anschaffungen werden direkt erledigt. Es wäre auch nicht überraschend, wenn selbst die Weihnachtseinkäufe deutlich vorgezogen würden, um alles rechtzeitig zu bekommen.



Die Daten sind ein weiterer Indikator für die relative Stärke der Wirtschaftstätigkeit nach den deutlich schwächeren Sommermonaten. Zwar verlangsamt sich insgesamt das Wirtschaftswachstum, aber das tatsächliche Ausmaß hält sich scheinbar in Grenzen.



Die Aktienmärkte allerdings freute die Shopping-Lust der Amerikaner nur bedingt. Nach einem verhaltenen Start schaffte es der Deutsche Aktienindex auch nach den Daten nicht über die 15.750er Marke. Bislang gibt es also noch kein positives Signal für den morgigen "Hexensabbat" und den Start des neuen DAX 40 in der kommenden Woche.

