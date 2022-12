Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagnachmittag höher

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,72 EUR

Die Commerzbank-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 7,76 EUR. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 7,79 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.778.476 Commerzbank-Aktien.

Am 21.02.2022 markierte das Papier bei 9,51 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 18,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,17 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,23 Prozent.

Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 9,44 EUR.

Am 09.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.422,00 EUR – eine Minderung von 2,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.492,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Commerzbank am 16.02.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 15.02.2024 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Commerzbank 2020 einen Verlust in Höhe von -0,415 EUR ausweisen wird.

