Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Montagnachmittag fester

So entwickelt sich Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Commerzbank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 28,65 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 28,65 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 28,72 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,09 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.259.078 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei 30,74 EUR erreichte der Titel am 09.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 10.08.2024 Kursverluste bis auf 12,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 57,71 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,911 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 23,75 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Am 09.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,62 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,15 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,43 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,37 EUR je Aktie belaufen.

