Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Mittag fester

Commerzbank im Blick

Die Aktie von Commerzbank zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 29,93 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 29,93 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 30,23 EUR. Bei 30,11 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 493.437 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,74 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Am 10.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,12 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2024 mit 0,650 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,916 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,76 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 09.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 6,15 Mrd. EUR, gegenüber 6,43 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,34 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,40 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Commerzbank von vor 5 Jahren verdient

BPM-Aktie im Sinkflug: Commerzbank-Interessent UniCredit verzichtet auf BPM-Übernahme

Erste Schätzungen: Commerzbank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal