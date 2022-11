Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,88 EUR

Um 12:22 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 7,85 EUR. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 7,94 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,63 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.328.181 Commerzbank-Aktien.

Am 21.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,51 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (5,17 EUR). Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 51,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 9,01 EUR.

Am 03.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.795,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 2.492,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 16.02.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 15.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Verlust von -0,415 EUR je Aktie in der Bilanz 2020 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

