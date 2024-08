Commerzbank Aktie News: Anleger greifen bei Commerzbank am Freitagnachmittag zu

Kurs der Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 13,09 EUR.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 13,09 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 13,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,01 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.182.164 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 22.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,83 EUR. Gewinne von 20,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.09.2023 bei 9,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,517 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 15,41 EUR.

Commerzbank gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 6,52 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,44 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Commerzbank die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,00 EUR je Commerzbank-Aktie.

