DAX aktuell

Die Kurskorrektur im DAX dürfte sich nach der neuesten Zolldrohung aus den USA am Montag weiter fortsetzen und für Startverluste sorgen.

Der DAX wird erneut schwächer erwartet, nachdem er bereits am Freitag 0,82 Prozent tiefer bei 24.255,31 Punkten geschlossen hatte.

DAX-Rekord rückt wieder weiter weg

Erst am 10.07. hatte der Leitindex bei 24.639,10 Zählern einen neuen Rekordstand markiert. Diese Marke bleibt zum Wochenstart voraussichtlich deutlich außer Reichweite.

Trump erhöht den Zolldruck

US-Präsident Donald Trump will Einfuhren aus der EU ab dem 1. August nun mit einem Zoll von 30 Prozent belasten. Dies hatte er am Samstag angekündigt. Für gewisse Branchen gelten andere Sätze. Eigentlich war nach wochenlangen Verhandlungen eine baldige Vereinbarung zur Entschärfung des Handelskonflikts erwartet worden. Die EU will trotz der erneuten Eskalation durch Trump vorerst keine Gegenzölle in Kraft setzen. Die für Handelsfragen zuständigen Minister der Mitgliedstaaten wollen am Montag in Brüssel beraten, wie es nach der Ankündigung aus Washington weitergehen soll. Trotz der erneuten Eskalation durch Trump will die EU vorerst keine Gegenzölle in Kraft setzen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte an, die Aussetzung der Maßnahmen bis Anfang August zu verlängern.

"Die Vereinigten Staaten haben uns ein Schreiben mit Maßnahmen übermittelt, die in Kraft treten würden, sofern keine Verhandlungslösung gefunden wird", sagte sie. "Wir werden daher auch die Aussetzung unserer Gegenmaßnahmen bis Anfang August verlängern." Zugleich betonte von der Leyen, dass die EU nicht tatenlos bleiben werde. Die Kommission werde in den kommenden Wochen weitere Gegenmaßnahmen vorbereiten, "damit wir bestens gerüstet sind", sagte sie.

Die Anleger hatten die Zollrisiken bis zum vergangenen Donnerstag noch konsequent ausgeblendet.

Holprige Phase über die ganze Woche?