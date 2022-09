Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag leichter

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,60 EUR

Die Commerzbank-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 7,54 EUR abwärts. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,50 EUR nach. Bei 7,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.834.563 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,51 EUR erreichte der Titel am 21.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,74 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 5,17 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 45,90 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,72 EUR.

Commerzbank ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.795,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.048,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 09.11.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Verlust von -0,415 EUR je Aktie in der Bilanz 2020 stehen haben dürfte.

