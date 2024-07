Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagvormittag im Minusbereich

Kurs der Commerzbank

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 14,82 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 14,82 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 14,79 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 68.415 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,83 EUR) erklomm das Papier am 22.05.2024. Gewinne von 6,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 08.09.2023 Kursverluste bis auf 9,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 38,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,547 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 16,08 EUR an.

Am 15.05.2024 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,06 Prozent auf 6,43 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Commerzbank am 07.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Commerzbank die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,03 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX schließt im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich stärker

DAX aktuell: DAX auf grünem Terrain