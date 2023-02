Compleo Charging Solutions Aktie News: Compleo Charging Solutions verliert am Nachmittag kräftig

Um 04:22 Uhr ging es für die Compleo Charging Solutions-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 31,0 Prozent auf 6,20 EUR. Der Kurs der Compleo Charging Solutions-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,00 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 8,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 137.791 Compleo Charging Solutions-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 41,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 84,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Compleo Charging Solutions-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2022 bei 0,83 EUR. Der derzeitige Kurs der Compleo Charging Solutions-Aktie liegt somit 646,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Compleo Charging Solutions-Aktie bei 90,00 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.04.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Compleo Charging Solutions-Anleger Experten zufolge am 22.03.2024 werfen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Compleo Charging Solutions-Aktie

Compleo-Aktie mit Kursfeuerwerk: Anleger setzen wohl weiterhin auf Unternehmensrettung von Compleo Charging Solutions

Compleo-Aktie weit im Plus: Erholungsrally bei Compleo nimmt an Tempo zu

Compleo-Aktien -80 Prozent: Insolvenzeröffnungsanträge angekündigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Compleo Charging Solutions Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Compleo Charging Solutions Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Compleo Charging Solutions

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock