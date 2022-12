Compleo Charging Solutions Aktie News: Compleo Charging Solutions schießt am Donnerstagmittag hoch

Um 12:22 Uhr sprang die Compleo Charging Solutions-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 79,3 Prozent auf 2,55 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Compleo Charging Solutions-Aktie bei 2,63 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 345.495 Compleo Charging Solutions-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.01.2022 bei 59,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 95,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Compleo Charging Solutions-Aktie 207,23 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 90,00 EUR.

Voraussichtlich am 24.03.2023 dürfte Compleo Charging Solutions Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 22.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Compleo Charging Solutions.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Compleo Charging Solutions-Aktie

Compleo-Aktien -80 Prozent: Insolvenzeröffnungsanträge angekündigt

Compleo-Aktie mit zweistelligem Kurssprung: Compleo verbucht deutliche Verluste - Konzept zur Neuausrichtung vorgestellt

Compleo Charging Solutions-Aktie knickt ein: Warburg kappt Kursziel - 'Sell'-Rating

Ausgewählte Hebelprodukte auf Compleo Charging Solutions Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Compleo Charging Solutions Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Compleo Charging Solutions

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com