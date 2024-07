Continental Aktie News: Continental reagiert am Montagvormittag positiv

Kursentwicklung

Die Aktie von Continental gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 53,82 EUR nach oben.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 53,82 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 54,08 EUR zu. Bei 53,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 8.759 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 78,40 EUR. Gewinne von 45,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 52,62 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 2,23 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,25 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,88 EUR je Continental-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 08.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,27 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental ein EPS von 1,91 EUR in den Büchern gestanden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,79 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 06.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,76 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

