Continental Aktie News: Continental tritt am Nachmittag auf der Stelle

Kaum Bewegung ließ sich um 01.08.2022 16:22:00 Uhr bei der Continental-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 69,26 EUR. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 69,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 68,48 EUR aus. Mit einem Wert von 69,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 114.198 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei 111,96 EUR markierte der Titel am 16.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,14 Prozent. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 56,78 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 21,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,00 EUR.

Continental ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,89 Prozent auf 9.244,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.258,90 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 5,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Juli 2022: Die Expertenmeinungen zur Continental-Aktie

Michelin-Aktie bricht dennoch ein: Conti-Rivale Michelin bestätigt eigene Ziele

Erste Schätzungen: Continental legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: Continental