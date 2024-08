Continental Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Continental

Aktie im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 55,86 EUR.

Die Continental-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 55,86 EUR. Die Continental-Aktie sank bis auf 55,62 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14.642 Continental-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,40 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2024 (51,58 EUR). Mit einem Kursverlust von 7,66 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,21 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,67 EUR je Continental-Aktie an.

Continental ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Continental ein Ergebnis je Aktie von 1,91 EUR vermeldet. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,79 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Continental wird am 07.08.2024 gerechnet. Continental dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 7,61 EUR im Jahr 2024 aus.

