Continental Aktie News: Continental am Dienstagvormittag im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Continental. Zuletzt stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 58,30 EUR.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 58,30 EUR zu. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 58,66 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 6.173 Stück.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 78,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 34,48 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 51,02 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 12,49 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,09 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 75,78 EUR je Continental-Aktie aus.

Continental gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,04 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 10,00 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 10,43 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Continental am 11.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Continental.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

