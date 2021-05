Continental-Aktie aktuell: Continental in Grün

Zuletzt stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 113,18 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 15.236 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Continental-Aktie sogar auf 113,50 EUR Bei 113,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 130.716 Continental-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 130,85 EUR erreichte der Titel am 08.03.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Am 15.05.2020 gab der Anteilsschein bis auf 68,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 123,00 EUR für die Continental-Aktie. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 11,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

April 2021: So haben Analysten ihre Einstufung der Continental-Aktie angepasst

Continental will Vitesco im September an die Börse bringen

VW-, Daimler-Aktie & Co.: Autowerte schwach

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com