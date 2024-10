Continental Aktie News: Continental fällt am Nachmittag

Kurs der Continental

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 55,84 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 55,84 EUR. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 55,48 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,78 EUR. Zuletzt wechselten 157.384 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei 78,40 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,40 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 51,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 8,63 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,09 EUR aus. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 75,78 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Continental am 07.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,52 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,04 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 10,00 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 10,43 Mrd. EUR umsetzen können.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 11.11.2024 präsentieren. Am 06.11.2025 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2024 7,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Continental von vor einem Jahr bedeutet

Diese Unternehmen sind Teil der ewigen DAX-Liga

September 2024: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat