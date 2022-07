Continental Aktie News: Continental fällt am Mittag

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04.07.2022 12:22:00 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 66,14 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 65,54 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 66,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 85.748 Continental-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 113,21 EUR erreichte der Titel am 03.07.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 41,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (56,78 EUR). Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 16,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 85,46 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 11.05.2022. Das EPS wurde auf 1,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 9.244,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.258,90 EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,89 Prozent verringert.

Continental wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 09.08.2022 vorlegen. Am 03.08.2023 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 5,99 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Juni 2022: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Vitesco-Aktie knickt ein: Vitesco will in Nürnberg mehr als die Hälfte der Arbeitsplätze streichen

Continental-Untersuchung: Autonutzung weiterhin hoch, aber Sorgen um Kosten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com