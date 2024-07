Continental Aktie News: Continental am Donnerstagnachmittag stark gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 8,5 Prozent auf 58,48 EUR zu.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 8,5 Prozent im Plus bei 58,48 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 60,36 EUR. Bei 59,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 672.230 Continental-Aktien.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 78,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 25,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 13,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,25 EUR aus. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 74,56 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 08.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,79 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Continental rechnen Experten am 06.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,71 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

