Continental Aktie News: Continental am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 59,94 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 59,94 EUR. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 59,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,94 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 60.102 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 30,80 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 51,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Abschläge von 14,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,11 EUR je Continental-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 75,78 EUR.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,04 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2024 7,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

