Continental Aktie News: Continental am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Continental im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Continental. Zuletzt fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 59,70 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:48 Uhr 2,1 Prozent auf 59,70 EUR. Die Continental-Aktie sank bis auf 59,46 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 59,94 EUR. Bisher wurden heute 97.997 Continental-Aktien gehandelt.

Am 02.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 31,32 Prozent wieder erreichen. Bei 51,48 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,11 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 75,78 EUR angegeben.

Am 07.08.2024 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,04 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 10,00 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,43 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 11.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Am 06.11.2025 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,07 EUR je Continental-Aktie.

