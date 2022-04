Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Vormittag ins Minus

Um 09:22 Uhr rutschte die Continental-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 67,10 EUR ab. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 67,02 EUR ein. Bei 67,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.493 Continental-Aktien.

Bei 118,65 EUR erreichte der Titel am 08.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 76,82 Prozent zulegen. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 56,78 EUR ab. Mit Abgaben von 15,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 95,77 EUR an.

Continental ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 0,92 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 10,90 Milliarden EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Continental 5,60 Milliarden EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte Continental am 11.05.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2022-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 09.03.2023.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,22 EUR fest.

