Continental Aktie News: Continental am Mittag im Minus

Die Continental-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 67,66 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 67,54 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 68,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 105.033 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 16.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 111,96 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 39,57 Prozent wieder erreichen. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 56,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 19,16 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,00 EUR für die Continental-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 11.05.2022. In Sachen EPS wurden 1,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 2,00 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 9.244,30 EUR in den Büchern – ein Minus von 9,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10.258,90 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2022 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 09.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 5,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

