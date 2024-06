Continental Aktie News: Continental am Donnerstagmittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Continental. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 61,38 EUR.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 61,38 EUR. Bei 61,28 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 61,86 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 63.477 Aktien.

Bei 78,40 EUR markierte der Titel am 02.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 27,73 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 78,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 08.05.2024. Das EPS lag bei -0,27 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,91 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 9,79 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,31 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Continental am 07.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2025 erwartet.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 8,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

