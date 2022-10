Continental Aktie News: Continental verteuert sich am Donnerstagvormittag

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 09:22 Uhr 1,8 Prozent. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,26 EUR. Bei 46,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.653 Continental-Aktien.

Am 16.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 111,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 57,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 44,31 EUR. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 6,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 09.08.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,43 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,68 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9.444,10 EUR im Vergleich zu 9.907,90 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Continental am 10.11.2022 präsentieren. Am 09.11.2023 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 5,68 EUR im Jahr 2022 aus.

