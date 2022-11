Continental Aktie News: Continental tendiert am Nachmittag fester

Um 04:22 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 54,60 EUR nach oben. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 55,56 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 406.071 Continental-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2021 auf bis zu 111,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 51,23 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 44,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 75,31 EUR aus.

Continental gewährte am 09.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 2,43 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 9.444,10 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 9.907,90 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2022 erfolgen. Continental dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2022 5,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

