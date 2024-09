Continental Aktie News: Continental am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 58,82 EUR.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 58,82 EUR. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 59,34 EUR aus. Bei 58,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 83.661 Continental-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,40 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 33,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,11 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 75,78 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Continental am 07.08.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,06 Prozent zurück. Hier wurden 10,00 Mrd. EUR gegenüber 10,43 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2024 veröffentlicht. Am 06.11.2025 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,07 EUR in den Büchern stehen haben wird.

