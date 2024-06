Continental Aktie News: Continental am Mittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 60,64 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Continental befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 60,64 EUR ab. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 60,64 EUR ein. Mit einem Wert von 61,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 32.553 Continental-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 78,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 29,29 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 4,02 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,35 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 78,00 EUR an.

Continental veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,27 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental ein EPS von 1,91 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,03 Prozent auf 9,79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 10,31 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Continental dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 8,00 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX mittags auf grünem Terrain

Börse Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen mittags zu