Continental Aktie News: Continental wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 60,92 EUR abwärts.

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 60,92 EUR. Das Tagestief markierte die Continental-Aktie bei 60,52 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 117.180 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR an. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 22,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 78,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 08.05.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,27 EUR gegenüber 1,91 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 9,79 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Continental.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 8,00 EUR je Aktie aus.

