Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 13.07.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 64,54 EUR. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 64,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,58 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 212.801 Continental-Aktien umgesetzt.

Bei 111,96 EUR markierte der Titel am 16.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 42,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 56,78 EUR. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 13,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,15 EUR für die Continental-Aktie aus.

Continental ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 2,00 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 9.244,30 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 10.258,90 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2022 terminiert. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 03.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2022 6,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

