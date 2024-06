Continental Aktie News: Continental am Mittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 57,84 EUR ab.

Das Papier von Continental befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 57,84 EUR ab. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 57,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 84.590 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 35,55 Prozent wieder erreichen. Bei 57,78 EUR fiel das Papier am 14.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,31 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 78,00 EUR je Continental-Aktie an.

Am 08.05.2024 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,79 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 06.08.2025.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

