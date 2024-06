Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Freitagvormittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 58,40 EUR.

Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 58,40 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Continental-Aktie bis auf 58,36 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,60 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.093 Stück gehandelt.

Am 02.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 34,25 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,20 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 0,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,31 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 78,00 EUR je Continental-Aktie an.

Continental veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,27 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,03 Prozent auf 9,79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 10,31 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Continental rechnen Experten am 06.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

