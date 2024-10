Continental Aktie News: Continental verteidigt Stellung am Montagmittag

Continental im Fokus

Die Aktie von Continental zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Continental-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 60,02 EUR.

Die Continental-Aktie wies um 11:47 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 60,02 EUR. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 60,24 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 59,24 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,92 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 66.005 Continental-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 30,62 Prozent Luft nach oben. Bei 51,02 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 17,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,10 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 76,89 EUR angegeben.

Continental ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,52 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,04 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 10,00 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,43 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Continental rechnen Experten am 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2024 7,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

