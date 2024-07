Continental Aktie News: Continental gibt am Vormittag ab

Continental im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Continental. Zuletzt ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 58,50 EUR.

Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,7 Prozent auf 58,50 EUR nach. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 58,42 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 58,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.746 Continental-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 78,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Am 02.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,21 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 74,56 EUR an.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,79 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Continental am 07.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Continental die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2024 7,70 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

