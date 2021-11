Continental Aktie News: Continental mit grünen Vorzeichen

Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 107,34 EUR nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX, der derzeit bei 16.098 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Continental-Aktie bei 107,72 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 106,62 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 59.184 Continental-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2021 bei 118,65 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,73 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2021 erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 116,00 EUR an. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 8,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

