Continental Aktie News: Continental tendiert am Dienstagmittag um Nulllinie

Die Aktie von Continental hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Continental-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 55,72 EUR.

Die Continental-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 55,72 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Continental-Aktie bei 56,30 EUR. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 55,26 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 56,12 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 65.283 Stück gehandelt.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 78,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,84 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,32 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 78,00 EUR.

Continental ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,27 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental ein EPS von 1,91 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 9,79 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 10,31 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

